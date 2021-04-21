Türkiye Ulusal Ajansı 80 kişi alacak

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlğı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) 80 personel alacağı açıklandı

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci maddeleri ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

İlan için başvuru tarihleri 26 Nisan-17 Mayıs 2021 olarak açıkladı.

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