Türkiye'ye akın akın gelen mülteciler görüntülendi. Ne kadın var, ne çocuk!

İYİ Parti Kurucular Kurulu İlay Aksoy'un Twitter hesabından paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada büyük ses getirdi

Türkiye son günlerde mülteci sorununu konuşuyor. Ülkede var olan milyonlarca Suriyeli mülteciye ek olarak Afganistan'dan da milyonlarca mülteci sınırlardan rahat rahat Türkiye'ye giriş yapıyor.

Mültecilerle ilgili sosyal medyada düşen görüntüler ise tedirgin edecek boyutta. Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu İlay Aksoy, Twitter hesabından Afganistan'dan Türkiye'ye doğru yolan çıkan insanların görüntülerine paylaştı.

Görüntülerde kalabalığın içinde hiçbir kadın ve çocuğun bulunmaması dikkat çekti.

Yüzlerce Afgan mültecinin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği iddia edilen video sosyal medyada da büyük ses getirdi. Videoyu paylaşan onlarca kullanıcı yaptıkları yorumlarla videoyu kısa sürede gündeme taşıdı.