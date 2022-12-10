Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk evlilikte yeni gelişme! Annenin ifadesi ortaya çıktı!

6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildi. Konu ile ilgili anne Fatıma Gümüşel'in ifadesi ortaya çıktı. Anne, kızının anlattıklarının yalan olduğunu iddia ederken, kızının gelinlikli fotoğraflarını ise doğruladı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli'yle evlendirdiği, kızın yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Skandal olay, şu anda 24 yaşında olan H.K.G.'nin şikayetiyle ortaya çıkarken, Yusuf Ziya Gümüşel, Kadir İstekli ve ailenin diğer çocuklarının açıklamalarının ardından şimdi de anne Fatıma Gümüşel'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, savcılıkta şüpheli olarak ifadesi alınan anne Fatıma Gümüşel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızının söylediklerini okuyunca şaşırdığını söyleyen Fatıma Gümüşel, Kadir İstekli'nin genç göründüğünü savundu.

"YAŞ FARKINI SORUN ETMEDİK, KADİR İSTEKLİ GENÇ GÖRÜNÜYORDU"

Kadir İstekli'yle kızı H.K.G. arasındaki 18-19 yaş farkını sorun etmediklerini söyleyen Gümüşel, "Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir. Benim kızım 16 yaşındayken Kadir İstekli annesiyle beraber H.K.G.'yi istemeye geldiler. Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli'yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu" dedi.

GELİNLİKLİ FOTOĞRAFLARI DOĞRULADI

Dava dosyasına sunulan H.K.G.'nin gelinlikli ve diğer fotoğraflarını doğrulayan Gümüşel, "Bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım H.K.G.'dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli'dir. Bu fotoğraf Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır. Yine beyaz gömlekli arkası dönük oturan kişi Kadir İstekli'dir. Yine başında örtü Kadir İstekli'nin sarılmış halinde bulunduğu kahverengi çekyat üzerinde oturan fotoğraftaki H.K.G.'dir" ifadelerini kullandı.

Kadir İstekli'nin devamlı evlerinde olduğunu, çocuklarına Kur'an dersleri verdiğini kaydeden Gümüşel, kızı H.K.G.'nin söylediklerinin ise yalan olduğunu öne sürdü. Gümüşel, "Kızım H.K.G. ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli'den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K.G. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar Kadir İstekli'den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.G.'yi Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye'de kaldı. Kızım artık büyüdüğü için Kadir İstekli'den ders almasına müsaade etmedik. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır" şeklinde konuştu.