TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları Ankara'da yapılacaktır.

2021/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 4-13 Aralık 2021

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 13-27 Eylül 2021

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihleri : 25 Ekim - 8 Kasım 2021 İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 27 Eylül 2021 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.



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