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Üç çocuğunu kebapçıda terk edip gitti!

Üç çocuğunu kebapçıda terk edip gitti!
11 Ağustos 2022 Perşembe 13:01

Adana'da bir anne, 3 çocuğunu kebapçıya bırakıp gitti. Mersine gittiğini ve 10 gün sonra geleceğini söyleyen anne kayıplara karışırken, işyeri sahibi çocukların babasına da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Üç çocuk da koruma altına alındı

Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Nurcan Kaymaz ile Sabahattin Darende (32) çifti, 6 yıl önce boşandı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti anne Nurcan Kaymaz'a verildi. Kaymaz, kebapçıda çalışarak çocuklarını tek başına büyüttü. Dün öğle saatlerinde Obalar Caddesi'ndeki kebapçıya gelen Kaymaz, çocuklarını bırakıp, "Mersin'e gidiyorum. Sizi 10 gün sonra alacağım" dedi. Kaymaz, iş yeri sahibi Şaban Erkek'e ise "Çocuklarıma iyi bak, babaları gelip alacak" dedi.

POLİS, AİLEYE ULAŞAMADI 

Kebapçı Şaban Erkek, çocukların babası Sabahattin Darende'yi arayıp ulaşamayınca, polise ihbarda bulundu.

İş yerine gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların ailesine ulaşamadı. Polis, ağlayan çocukları sakinleştirmeye çalıştı.

Korumaya alınan çocuklar, emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilirken de ağladı.

Şaban Erkek, "Çocukların anne ve babaları ayrılmış. Çocuklar annelerinde kalıyor. Bugün çantalarıyla birlikte getirip benim yanıma bıraktı. Çocukları babalarının alacağını söyleyip gitti ancak telefonuna ulaşamadım. Ben de polise haber verdim. Anneleri daha önce yanımda çalışıyordu, onu da aradım, ulaşamadım. Mersin'e gideceğini söyledi" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #üç çocuk #çocuk terk #kebapçı çocuk
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