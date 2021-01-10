Üç kardeş de koronavirüse yenik düştü!

Samsun'da aynı ay içinde koronavirüse yakalanan üç kardeş de hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan ve esnaflık yapan 40 yaşındaki Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Ancak Emirhan, 4 Aralık tarihinde hayatını kaybetti.

Daha sonra Kenan Emirhan'ın kardeşi olan ve özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 36 yaşındaki Dr. Necati Emirhan koronavirüse yakalandı. Genç doktor 20 günlük tedavisinin ardından 7 Ocak'ta kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan 33 yaşındaki öğretmen Selman Emirhan'ın da testi pozitif çıktı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan da dün koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

Emirhan kardeşlerin 1 ay içinde üst üste ölmesi yakınlarını üzüntüye boğdu.