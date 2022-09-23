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Üç kişiyi öldürdü, intihara kalkıştı!

Giresun’un Espiye ilçesinde Nuri Çamur, boşanma aşamasındaki eşi Dilek Çamur ile baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu’yu tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı

Üç kişiyi öldürdü, intihara kalkıştı!
23 Eylül 2022 Cuma 16:01

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Nuri Çamur boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi. Kavgaya dönen olayda Nuri Çamur tabancayla Dilet Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu'ya peş peşe ateş etti. Çamur, ardından da namluyu kendisine doğrultup tetiğe çekti.

3 KADIN, HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ancak Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. 3 kadının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KUCAĞINDA ÇOCUĞUYLA MERDİVENLERDEN YUVARLANMIŞ

Olayın yaşandığı sokakta iş yeri bulunan Ayşe Taş, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Silah seslerinden kısa süre sonra bir kadın merdivenlerden aşağıya doğru yuvarlandı. Kucağında 2,5 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Biz çocuğu hemen kadının kucağından aldık. Çocuğa kan bulaşmıştı. Ama yaralı değildi. Sadece düşmeden kaynaklı kaşında bir yara izi vardı. Çocuğun üzerinden kanları temizledik. Bisküvi falan aldık çocuğa. Yeni kıyafetler aldık. Sonra çocuğu emniyet görevlilerine teslim ettik. Kadın eşi ile anlaşmazlık yaşayınca buraya abisinin evine gelmiş" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #giresun #boşanma #cinayet #ölüm
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