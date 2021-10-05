ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
ERBİL'E ŞOK SUÇLAMA!
0
DONDURMA MUTLU EDİYOR
DONDURMA MUTLU EDİYOR
0
EV FİYATINA FORMA!
EV FİYATINA FORMA!
0
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
KESİNTİNİN NEDENİ BELLİ OLDU
0

Üç üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi rektörlüklerine rektör ataması yapıldı

Üç üniversiteye rektör atandı
05 Ekim 2021 Salı 08:26

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu atandı. Atamaların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #resmi gazete #rektör ataması #erdoğan
Önceki Haber
3 günlük evlilik ölümle bitmişti! Tutuklandı!
Sonraki Haber
Boş arazide ceset bulundu!
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
0
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
'Tosuncuk' için istenen ceza belli oldu
0
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
Dondurma yerken mutlu oluyoruz
0
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Kaçı vatandaşlık aldı?
0
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
İmzalı formaları ev fiyatına satıyorlar
0
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
Dicle Üniversitesi 17 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.