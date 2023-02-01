Uçak Bileti Almadan Önce Seyahat Sağlık Sigortası Yaptırmalı mıyım?

Düşük prim tutarları ile kapsamlı güvencelere sahip olunmasını sağlayan seyahat sağlık sigortasının ne zaman yapılması gerektiği sorusu, en çok merak edilen konuların başında gelir.

Düşük prim tutarları ile kapsamlı güvencelere sahip olunmasını sağlayan seyahat sağlık sigortasının ne zaman yapılması gerektiği sorusu, en çok merak edilen konuların başında gelir. Bu soruya verilecek cevaplar, belirli kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Zira seyahat edilecek destinasyonun yurt içinde ya da dışında olması, bu kriterlerden bir tanesidir. Diğer kriter ise vize uygulamasının olup olmadığıdır.

Seyahat Sigortası Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Seyahat sağlık poliçeleri, standart ve ek teminatları vasıtasıyla kişilere farklı ihtiyaçları için kaliteli hizmet alabilmelerini mümkün kılar. Ancak poliçenin sağladığı avantajlardan faydalanabilmek için kapsadığı zaman aralığı oldukça önemlidir. Eğer poliçe seyahate çıkıldıktan sonra yaptırılmak istenirse, sigorta şirketi tarafından sağlanan teminatlardan yararlanma hakkı ortadan kalkar. Zira sigortanın hâlihazırda süren seyahat özelinde geçerliliği söz konusu olamaz. Böyle bir sorun yaşamamak için en ideal yöntem, seyahat sigortasını uçak bileti almadan önce yaptırmaktır.

Sigortanın yurt dışı seyahatler öncesinde yapılmasını gerektiren asıl önemli konu olaraksa vize başvurusu ön plana çıkar. Yurt dışı seyahat sağlık sigortası poliçesi, vize başvurusu yapan kişilerden istenilen evraklar arasında yer alır. Hazırlanan başvuru dosyasında poliçenin eksik olması, sürecin baştan başlamasına ya da tamamen olumsuz sonlanmasına neden olabilir. Dolayısıyla başvuru tarihinden önce gerekli prosedür tamamlanarak seyahat tarihinde geçerli olacak poliçe mutlaka hazırlatılmalıdır.

Tabii böyle bir yöntem benimsendiğinde, hemen akla sigortanın geçerlilik süresinin ne zaman başlayıp biteceği ile ilgili bir soru gelebilir. Sigorta şirketleri, yurt dışı seyahat sağlık poliçelerini düzenlerken kendilerine başvuru yapan kişilerden seyahate çıkacakları ve ülkeye yeniden giriş yapacakları tarihler hakkında bilgi talep eder. Yurt içi poliçelerde ise aynı soru, seyahatin başlangıç ve bitiş tarihlerine yönelik olarak sorulur. Sigorta ettiren konumundaki kişi tarafından verilen bilgiler, poliçenin geçerlilik süresinin ne zaman başlayıp biteceğini belirtir.

Seyahat Sağlık Poliçesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Seyahat sigortası poliçesi yaptırmak, gayet kısa süren bir süreçtir. Üstelik poliçe başvuru sürecini tamamlayabilmek için farklı yöntemlerden faydalanılabilir. Yani acentelerde, banka şubelerinde, sigorta şirketlerinin satış ofislerinde görevli yetkili personelden ihtiyaç duyulan destek rahatlıkla alınabilir. Tüm bu seçeneklere ilaveten şahsen başvuru yapacak zamanı olmayanlar için çok daha pratik bir yöntem de mevcuttur. Online sigorta satış platformları üzerinden hızlı biçimde onlarca farklı seyahat sağlık sigortası teklifi alınıp dakikalar içerisinde vize başvurusu için gerekli poliçeye sahip olunabilir.

Başvuru sürecinde sigortalanacak kişi sayısı, ad ve soyad, yaş, seyahat tarihi, gidilecek ülke bilgilerinin poliçeyi düzenlemekten sorumlu yetkiliye iletilmesi yeterlidir. Verilen bilgiler doğrultusunda prim tutarı belirlenir. Seyahat sigortası primleri; kredi kartı, nakit ve banka havalesi gibi yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ödemenin yapılmasının ardından poliçe basılarak sigorta ettirene teslim edilir.

Kimler Seyahat Sigortası Teminatlarından Yararlanabilir?

Seyahat sigortası; anlaşmalı kurumlarda ayakta ya da yatarak tedavi, acil mesaj iletimi, kaza durumunda sigortalının nakli gibi birçok teminatı bünyesinde barındırır. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bu teminatlardan yararlanabilmek için seyahat sağlık poliçesini zamanında yaptırmak oldukça önemlidir. Tabii bir de sigorta yaptırabilecek yaşta olmak gerekir. Çünkü sigortadan şahsen yararlanabilmek için kişilerin 18-80 yaş aralığında olmaları zorunludur.

18 yaşının altındaki kişiler de bir yetişkinin sigorta ettiren konumunda olması koşulu ile seyahat sağlık sigortası teminatlarından faydalanabilir. 65 yaş ve üzeri kişiler ise belirli şartlar çerçevesinde poliçenin sunduğu güvencelerden yararlanabilir. Örneğin; yaşı 65 ve daha yüksek olan kişiler, poliçe aracılığıyla yalnızca kaza sonucu hastanede tedavi teminatını kullanabilir. Ayrıca bu yaş grubundaki kişilerin, poliçe sahibi olmak için sigorta şirketi bazında değişen oranlarda ek prim ödemeleri gerekebilir.