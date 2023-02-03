Uçaktaki yolcular birbirine girdi. İşte o anlar...

Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan THY'ye uçağında arka koltukta oturan çocuğun öndeki koltuğu tekmelediği iddiasıyla iki aile arasında tartışma çıktı. Öfkelenen yolcu, çocuğun annesinin boğazını sıkınca uçaktaki diğer yolcular iki aileyi zor sakinleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

03 Şubat 2023 Cuma 13:16

Türk Hava Yolları'nın TK-1908 sefer sayılı uçağında dün meydana gelen olayda; Zürih-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçak yolcu alımını tamamladı. Bu sırada iddialara göre arka koltukta oturan çocuk öndeki yolcunun koltuğunu tekmeledi. Bunun üzerine sinirlenen yolcu ile çocuğun ailesiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce öfkeli yolcu çocuğun annesinin boğazını sıktı. Yolcular ve kabin ekibi tarafları sakinleştirmek için uzun süre çaba harcarken, kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. İki aile birbirinden şikayetçi olmayınca THY uçağı İstanbul seferini yapmak üzere Zürih Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kavga anları bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #uçak #yolcu
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