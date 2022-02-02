Üçlü ilişkide arkadaşının cinsel organını kesip öldürmüştü, bir kişi daha tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üçlü cinsel ilişki sırasında Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldüren Elvan Küçükaltun’un (48) ardından, adli kontrolle serbest bırakılan Alman sevilisi Nadia Angela Grosser (40) de güvenlik kamerası görüntülerinde olay sonrası eve geldiği tespit edilince yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, geçen hafta cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile 2 yıldır birlikte yaşadığı Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. Grosser ve Küçükaltun, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir de eve geldi. Grup, birlikte alkol almayı sürdürdü. Bir süre sonra grup, yatak odasına geçerek ilişkiye girdi. Bu sırada Elvan Küçükaltun ile Kadir Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından da cinsel organını kesti.

'ET DOĞRADIM, İÇİM DARALDI'

Kadir Demir'in öldüğünü anlayan Elvan Küçükaltun, cesedi gömmeye karar verdi, parka giderek mezar kazmaya başladı. Elvan Küçükaltun'u görenler, jandarmaya kaçak kazı ihbarında bulundu. Gelen jandarma ekibini fark eden Elvan Küçükaltun, ara sokaklardan kaçarak Side sahiline gitti. Jandarma, Elvan Küçükaltun'u sahilde yürürken yakaladı. Üzeri kanlı olan Elvan Küçükaltun, jandarma görevlilerinin sorusu üzerine, "Et doğradım, içim daraldı, biraz hava almaya çıkmıştım" dedi.

Elvan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma, evi kontrol ettiğinde Kadir Demir’in cesediyle karşılaştı. Telefonla eve çağrılan Nadia Angela Grosser'le birlikte Elvan Küçükaltun, gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'BİRLİKTE İÇTİK'

Elvan Küçükaltun ve Nadia Angela Grosser, sağlık kontrolünün ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Nadia Angela Grosser ifadesinde, Kadir Demir'in Side sahilindeki işletmelerde fotoğrafçılık yaptığını ve önceden tanıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Kadir, birkaç gün önce Elvan'ı arayarak, 3'lü cinsel ilişki yaşayıp yaşayamayacağımız hakkında konuştu. Biz erken saatlerden itibaren alkol almaya başladık. Saat 15.30 gibi Kadir Demir bizi hal hatır sormak için aradı, onu eve davet ettik. Kadir Demir saat 19.00 sıralarında geldi. Bizi içki içerken görünce, o da içmek istedi. Birlikte içtik. Daha sonra kalktık hep birlikte yatak odasına geçtik ve ilişki yaşamaya başladık. Cinsel ilişki esnasında Kadir'in bana agresif ve sert tavırlar sergilemesi üzerine Elvan'la önce tartıştılar ardından yumruklaştılar. Bu sırada Elvan bana yatak odasından çıkmamı söyledi."

'KORKTUM, KÖPEKLERİ ALARAK EVDEN ÇIKTIM'

Yatak odasından elbiselerini alarak çıktığını, Elvan Küçükaltun'un kendisine zarar verebileceğini düşünerek besledikleri köpeklerle evden çıkıp sahile gittiğini anlatan Grosser, ifadesinde şunları söyledi:

“Bu sırada Elvan beni 3 kere aradı, ilk aramada Kadir'i öldürdüğünü ne yapacağına karar vereceğini söyledi. Daha sonra bir defa daha aradı. Bir süre sonra ben eve doğru gelmeye başladım. Sokakta jandarma araçlarını görünce korkarak geri döndüm. Elvan beni arayarak, eve gelmemi, jandarmaların beni beklediğini söyledi. Eve geldim. 19 Ocak'ta Elvan'ın doğum günüydü, ben o zaman ona hediye olarak sustalı çakı almıştım. Onunla mı öldürdü, bilmiyorum."

'ÖFKEYLE CİNSEL ORGANINI DA KESMİŞİM, ÇOK PİŞMANIM'

Elvan Küçükaltun ise 3'lü ilişki sırasında Kadir Demir'le tartıştıklarını ve kavga ettiklerini anlatarak, “Odada bıçak vardı. Bıçağı almak istedi, ben ondan önce davrandım. Bıçağı aldım ve bıçakladım. Öfkeyle cinsel organını da kesmişim. Çok pişmanım, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" diye konuştu.

Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden Elvan Küçükaltun 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadia Angela Grosser yurt dışı çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın geçtiği mahallede yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, Nadia Angela Grosser'in ifadesinde eksik bilgi verdiğini, olay sonrası eve geldiğini tespit etti. Yeniden gözaltına alınan Grosser, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı.