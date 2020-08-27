Ücretsiz internet 30 ilçede

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz-kablosuz internet hizmeti yaygınlaşıyor. 8 noktada başlayan uygulama bugün 30 ilçede 65 park ve meydan, 7 iskele, 19 vapur ve üniversite güzergâhlarındaki 60 otobüs hattında İzmirlilere hizmet veriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2015’te WizmirNET adıyla başlattığı ücretsiz ve kablosuz internet hizmeti kent genelinde yaygınlaşıyor. 8 noktada başlayan uygulama bugün 30 ilçede 65 park ve meydan, 7 iskele, 19 vapur ve üniversite güzergâhlarındaki 60 otobüs hattında İzmirlilere hizmet veriyor. Bugüne dek uygulamadan yararlanarak yapılan giriş sayısı 9,5 milyona ulaştı. www.wizmir.net sitesinden hizmet verilen noktalar görülebilir. Hizmet noktaları için wizmir.net

Kablosuz uygulamadan faydalanmak için internet bağlantısının yapılacağı cihazdan wizmirnet kablosuz ağ adı seçilerek giriş sayfasından “Kayıt Ol” butonu tıklanıyor ve istenilen bilgiler girilerek telefona gelen şifreyle internet kullanımına başlanabiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum sayfasında bulunan üst menüde "Şifre Değiştir" butonuyla yeni şifre oluşturulabiliyor.