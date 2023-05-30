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Uçum: Milletvekilleri cuma, Cumhurbaşkanı cumartesi yemin edecek
Uçum: Milletvekilleri cuma, Cumhurbaşkanı cumartesi yemin edecek
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Uçum: Milletvekilleri cuma, Cumhurbaşkanı cumartesi yemin edecek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 2 Haziran Cuma günü TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni yapılacağını, Cumhurbaşkanı yemininin ise takvime göre 3 Haziran Cumartesi günü gerçekleşeceğini söyledi

Uçum: Milletvekilleri cuma, Cumhurbaşkanı cumartesi yemin edecek
30 Mayıs 2023 Salı 16:32

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum,  kesin seçim sonuçlarının resmen ilan edilmesinin ardından işleyecek sürece ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Uçum, YSK'nın milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün Resmi Gazete’ye gönderdiğini ve kesin sonuçların ilan edildiğini anımsattı. Uçum, ilanı takip eden 3'üncü gün saat 14.00'de TBMM'nin toplanacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığı'na bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden 3 gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek" dedi.

Uçum, bu takvime göre 2 Haziran Cuma günü TBMM'nin en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli başkanlığında kendiliğinden toplanacağını ve milletvekillerinin yemin töreni yapılacağını belirtti. Uçum, takvimin devamına ilişkin ise, "3 Haziran Cumartesi; TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi ve aynı genel kurulda cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır. Yine aynı gün Külliye töreninden sonra cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zaman da onların milletvekilliği sona erer. 4 Haziran Pazar; atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar, TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Yine aynı gün milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM Genel Kurulunda ant içerek yasama görevine başlarlar."


Kaynak: DHA
Etiketler; #Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum
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