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Uçurumdan yuvarlanan genç kızın mucize kurtuluşu! Ağaca takıldı!

Uçurumdan yuvarlanan genç kızın mucize kurtuluşu! Ağaca takıldı!
22 Aralık 2022 Perşembe 14:12

Balıkesir'nin Bandırma ilçesinde manzara seyretmek için çıktığı tepeden uçuruma yuvarlanıp, ağaca takılarak mahsur kalan İrem Y. (22), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Hacıyusuf Mahallesi Sahil Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşları ile manzara seyretmek için tepeye çıkan İrem Y., dengesini kaybedince uçurumdan 30 metre yuvarlanıp, incir ağacına takıldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, İrem'i mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrem Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın görgü tanığı Ahmet Okbay, "Sahilde dolaştığım sırada uçurumun üst tarafında 3-4 kişiyi gördüm. İçlerinden biri düştü. 'Arkadaşları düştü' diyerek bağırdı. Düşen kız ağaçlara takıldı. Hemen 112’yi aradım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bandırma #uçurum #haber
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