2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
0
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
0
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
0
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
0

Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!

Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!
08 Haziran 2022 Çarşamba 15:08

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #fırın #ucuz ekmek #fırın saldırı
Önceki Haber
Türkiye'de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor
Sonraki Haber
Ucuz ekmek satan fırına silahlı saldırı!
Gaziantep'te bir kişi evinin kapısında ölü bulundu
Gaziantep'te bir kişi evinin kapısında ölü bulundu
0
Cinsel istismar sonrası intihar etmişti! Mahkeme, 'rızası vardı' dedi!
Cinsel istismar sonrası intihar etmişti! Mahkeme, 'rızası vardı' dedi!
0
Uşak Üniversitesi personel alacak
Uşak Üniversitesi personel alacak
0
Üniversiteye 61 personel alınacak
Üniversiteye 61 personel alınacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 85 kişi alacak
0
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, intihar etti!
Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.