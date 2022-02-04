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Ufuk Üniversitesi 10 kişi alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Ufuk Üniversitesi 10 kişi alacak
04 Şubat 2022 Cuma 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ufuk Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

 


Profesör, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.


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