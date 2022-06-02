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Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten hapis cezası!

Gazeteci Uğur Dündar, 5 Nisan 2014'te yazdığı bir yazıda dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten hapis cezası!
02 Haziran 2022 Perşembe 11:28

Uğur Dündar, Sözcü gazetesinde 5 Nisan 2014 tarihinde kaleme aldığı bir yazıda dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını, kitap okuma cezasına çevirdi.

Avukat İsmail Yılmaz, kararın hukuka aykırı olduğunu ifade ederek yeniden temyize başvurdu. Davacı Yıldırım da avukatı aracılığıyla şikayetini geri çekti.

Temyiz talebini kabul eden Yargıtay, kararı bozdu. Dosya yeniden Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Para cezasına çevrildi


Dün görülen duruşmada savcı, mütalaasını yineleyerek, “Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesinin hakaret olduğunu gerekçe gösterdi ve 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti. Yeniden hakim karşısına çıkan Dündar, yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü gazetecilik mesleğinde ilkelerinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini, Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimleri sırasında güvenilir, tarafsız, adil moderatör adayı olarak kendi ismini söylediğini anımsatıp suçlamaları reddetti.

Cezada ısrar eden Mahkeme, Dündar'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası 350 gün karşılığı olan 10 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

Etiketler; #uğur dündar #binali yıldırım #hapis cezası
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