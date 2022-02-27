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Ukraynalı karısını öldürüp, intihar etti!

Ukraynalı karısını öldürüp, intihar etti!
27 Şubat 2022 Pazar 08:39

İstanbul Pendik'te Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra başına ateş ederek intihar etti. 

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

KOMŞULARI TARTIŞMA SESİNİ DUYARAK YAKINLARINI ARADI

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morg'una kaldırıldı. Çiftin evinde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşu, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #pendik #ukrayna #ölüm #kadın cinayeti
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