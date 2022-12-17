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Ulaştırma Bakanlığı 224 kişi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 224 personel alımı yapacağını duyurdu

Ulaştırma Bakanlığı 224 kişi alacak
17 Aralık 2022 Cumartesi 11:46

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

Adaylar, 17.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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