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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 19 kişi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 19 kişi alacak
28 Kasım 2022 Pazartesi 10:55

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 19 (on dokuz) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 28.11.2022 - 02.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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