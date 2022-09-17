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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 kişi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi olarak istihdam etmek üzere 43 kişi alacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 kişi alımı yapacak
17 Eylül 2022 Cumartesi 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 (kırk üç) sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 


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