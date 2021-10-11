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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak
11 Ekim 2021 Pazartesi 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.


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Etiketler; #işçi alımı
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