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Ülkelerine dönmek istemeyen sığınmacılar yangın çıkardı!

Ülkelerine dönmek istemeyen sığınmacılar yangın çıkardı!
20 Ağustos 2022 Cumartesi 08:13

Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. Ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkarıldığı belirtilen yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

Dün akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıktı. İddiaya göre Geri Gönderme Merkezinde bulunan sığınmacılar, ülkelerine geri gönderilmemek için yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler merkezin bir bölümünü kapladı. Merkez binasında çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Merkezde bulunan sığınmacıların yangının söndürülmesine engel olmaya çalışmaları üzerine bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Askeri personelin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürdü.

Kayseri İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde, ülkelerine geri gönderilmemek için sığınmacılar tarafından çıkartıldığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Jandarma ekipleri, merkezde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #göç idaresi #yangın
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