Uludağ'da kaybolan dağcılar ölü bulundu

Uludağ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) ile ilgili sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının 17'nci günü amatör dağcıların cesetlerine ulaşıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nca yapılan otopside dağcıların vucutlarında kırıklar olmasına rağmen hipotermi sonucu yaşamlarını yitirdiği saptandı.

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı Uludağ'a gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan sis ve havanın kararması nedeniyle yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

Aramalar 1 bölgede yoğunlaştı

Arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarının 7'nci gününde, Küreklidere Şelalesi yakınlarında Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen kırmızı renkli mont, yeşil renkli bere ve anahtarlık buldu. Bu ipucu üzerine arama-kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmaların 9'uncu gününde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet dağcı batonu bulundu. Bu gelişmelerin ardından Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, termal drone, metal arama dedektörleri ile bu bölgede arama-kurtarma çalışmalarını genişletti.

17 gün sonra

İki dağcı için aralıksız yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, Küreklidere Şelalesi yakınlarında kırmızı montun bulunduğu bölgeden 100 metre uzaklıkta, şelale içerisinde Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen ceset bulundu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 1 kilometre uzaklıkta, sarp kayalıkların altında ikinci bir ceset daha buldu. Bu cesedin de dağcılardan Mert Alpaslan'a ait olduğu saptındı.

Helikopterle alındı

Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın cansız bedenleri, Jandarma Kriminal ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Jandarmaya bağlı helikoptere bulunduğu bölgeden alındı. Cesetler, ilk olarak Bursa İl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada ambulanslara taşınan 2 ceset, daha sonra Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

Cenazeleri teslim edildi

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan dağcılardan Alpaslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a, Efe Sarp'ın cenazesi ise Aydın'a götürülecek. İki amatör dağcının cenazeleri, incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi raporuna göre Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın ölüm nedeni, ısı kaybına bağlı hipotermi olarak açıklandı. Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Mert Alpaslan, dün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efe Sarp'ın ise bugün Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.