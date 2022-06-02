KAZANAN BELLİ OLDU
KAZANAN BELLİ OLDU
0
MANDIRA FİLOZOFU KARŞIYAKA'DA
MANDIRA FİLOZOFU KARŞIYAKA'DA
0
KALBE İYİ GELEN BESİNLER...
KALBE İYİ GELEN BESİNLER...
0
DÜNYANIN EN BÜYÜK BİTKİSİ!
DÜNYANIN EN BÜYÜK BİTKİSİ!
0

Uludere'de kamyonet şarampole devrildi: 5 kişi öldü!

Şırnak Uludere'de enerji dağıtım şirketi çalışanlarının bulundu kamyonet şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti

Uludere'de kamyonet şarampole devrildi: 5 kişi öldü!
02 Haziran 2022 Perşembe 09:19

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda meydana geldi. Enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen yönetimindeki kamyonet, toprak yolda kontrolden çıkarak savruldu. Sürücü Dikmen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Dikmen ile kamyonette bulunan Muhammet Mehdi Altürk, Nurettin Yıldız, Ö.B. ve F.A. yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, Uludere ve Şırnak Devlet hastanelerine kaldırıldı. Azat Dikmen, Muhammet Mehdi Altürk ve Nurettin Yıldız, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanelerdeki 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

2 YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen, sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız’ın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada araçta bulunan 5 kişi de yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #uludere #kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
Benzin ve motorin fiyatı 26 lirayı geçti!
Sonraki Haber
Johnny Depp-Amber Heard davasında kazanan belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat!
Otoyollarda hız sınırı yükseltildi!
Otoyollarda hız sınırı yükseltildi!
0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alacak
0
Bakanlık 1800 kişi alacak
Bakanlık 1800 kişi alacak
0
Siyasi yasak isteniyordu. İmamoğlu davasında karar açıklandı
Siyasi yasak isteniyordu. İmamoğlu davasında karar açıklandı
0
Bebek'teki görüntülerle ilgili yeni gelişme! Cezaevinden izinli çıkmış!
Bebek'teki görüntülerle ilgili yeni gelişme! Cezaevinden izinli çıkmış!
0
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Tahliye yolu açıldı
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Tahliye yolu açıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.