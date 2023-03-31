Uluslararası 12 yaş altı İzmir Kupası başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 7-9 Nisan’da düzenlenecek “Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası”nda 20 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu mücadele edecek. Katılımcı ekiplerin A takım futbolcuları tarafından imzalanacak formalar açık artırma ile satılacak ve elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Uluslararası 12 yaş altı İzmir Kupası başlıyor
31 Mart 2023 Cuma 11:44

İzmir, 7-9 Nisan tarihleri arasında futbolda “Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Kupası”na ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Altınordu Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile düzenlenecek organizasyonda 20 ülkeden 42’si yabancı 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu mücadele edecek. Turnuva Altınordu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapılacak.

Türkiye’de ve Avrupa’da aktif ve profesyonel olarak futbol oynayan birçok sporcunun geçmişte keşfedilmesini sağlayan turnuvanın final müsabakası 9 Nisan 2023 tarihinde olacak.
Organizasyonla çocukların spor yapmaya teşvik edilmesi ve dünyanın dört bir yanından gelen akranlarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor. Sporda fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki tüm amatör spor kulüpleri arasında düzenlenen yerel organizasyonda final oynayan iki takım turnuvada oynamaya hak kazanarak dünyanın önde gelen temsilcileriyle mücadele etme imkanı bulacak. Bunun yanında 12 yaş altı yetenekli çocukların keşfedilmesine ve kariyerlerinde büyük bir adım atmalarını sağlamalarına olanak veren önemli turnuva İzmir'in uluslararası düzeyde tanınmasına büyük katkı sağlayacak.

Organizasyon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bayern Münih, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüplere ev sahipliği yapacak.

72 takımın getirdiği 72 forma tüm A takım futbolcuları tarafından imzalanacak. Formaların turnuva sonrasında Altınordu Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açık artırma ile satılması hedefleniyor. Elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

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