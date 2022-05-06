Ümit Özdağ'dan sert sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek

Kendisine "Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okuyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı önünde sert açıklamalar yaptı



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam bir TV programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın finanse ettiğini söylediği ve yapımcısının gözaltına alındığı “Sessiz İstila” filmiyle ilgili konuştu.

“Sokaktaki vatandaşı ürkütmeye çalışan bir süreci tetiklemeye çalışıyorlar. Bunların insanlıkla alakası yok. İslam’da bunlar için hayvandan aşağı deniyor. Bunlar böyle tipler” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine açıklama yapan Ümit Özdağ, bugün saat 11'de İçişleri Bakanlığı önünde olacağını ve Soylu'yu beklediğini söyledi.



BAKANLIĞIN ÖNÜNE GİTTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam yaptığı açıklama ile bugün saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı binası önüne Süleyman Soylu ile yüzleşmek için gideceğini duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ, bakanlığa 100 metre kala engellendi.

Özdağ, yolculuğu sonrası bakanlığın yakınında araçtan inerek bakanlığa yürümek istedi. Özdağ'ın bakanlığa gitmesine engel olunuyor. Özdağ, "Beni gözaltına mı alacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

Süleyman Soylu'ya seslenen Özdağ, "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" dedi.

Bakanlık önündeki korumalara, "Beni götürün" diyen Özdağ'a "Bu kalabalıkla olmaz" denmesi üzerine Özdağ, "Ben tek gideceğim, beni götürün" dedi.

Özdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"-Bundan 7 ay önce kurulduğumuzdan bu yana, ülkemize yönelik örtülü bir istilanın 8 milyonu aşan Suriyeli, Afgan ve Ortadoğu'nun değişik ülkelerinden Türkiye'ye yönlendirildiğini insanlar tarafından yapıldığını Türkiye'nin gündemine getirdi ve getirmeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk Milleti'nin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler iradesini temsil ediyoruz.

-Gerek Saray İttifakı gerek Ak-Millet İttifakı'ndan farklı olarak gönüllü dönerler onlara ev yaparız dönerler demiyoruz. Burası dünyanın lunaparkı değil, her ipini koparan Türkiye'ye gelemez.

-Biz 8 milyon insanı 1 sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesi ile vatanlarına yollayacağız diyoruz. Bu politikamız hem sarı muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu. Gördünüz, Erdoğan, 1 ay içerisinde yollamayacağım noktasından 1 milyon kişiyi yollayacağım noktasına geldi.

-Bu da seçim tuzağı. Süleyman Soylu liderliğinde Zafer Partisi'ne komplo kuruluyor. Bir polis memurundan bu komploda kimlerin görev alacağını teyit ettim.

-Bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Dün Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeği. Bugün Soylu'ya meydan okuyarak, İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum.

-Sen Karadeniz uşağısın, Ofluyum diyorsun... Sen Oflu değil, kofluymuşsun.

-Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı?

-Sen tutuklanacaksın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya özür dileyeceksin, ya sonuna kadar devam eder"