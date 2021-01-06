Üniversite kapısına takılan kelepçe ile ilgili soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektörü protesto olayında kapıya takılan kelepçe tepkilere neden olmuştu. O olayla ilgili inceleme başlatıldı

Üniversite kapısına takılan kelepçe ile ilgili soruşturma
06 Ocak 2021 Çarşamba 12:21

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan yeni rektör tepkilere neden oldu. Üniversitede tepki eylemleri yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylemde demir sürgülü kapıya kelepçe takılmış ve görüntü tepki ile karşılanmıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Alınan ilk bilgilere göre kelepçenin üniversitenin özel güvenlik görevlisine ait olduğu belirtildi. Kelepçenin kapıya ise Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tarafından takıldığı öğrenildi.

İddiaya göre polis memuru üst amirlerinden talimat almadan kelepçeyi kapıya taktı. olayla ilgili bilgisine başvurulan polisin, kelepçeyi kapıya açılmaması için taktığını ve insiyatif kullanarak bunu yaptığını söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #rektör #kelepçe #üniversite kelepçe
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