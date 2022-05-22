Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Adana-Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİ KOÇ İNCELEMELERDE BULUNDU

Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Koç, "Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz. Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada ağır yaralananan 1 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı böylece 3'e yükseldi. Ölen kişinin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.