Üniversite Taban Puanları ve Kontenjanları 2020

YKS ile öğrenci alan tüm üniversitelerin 2020 taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversite tercih dönemindeki öğrenciler için üniversite taban puanlarını listeledik.

GencizBiz sitesinde Türkiye’ de 125 devlet üniversitesi ve 73 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 198 üniversite listeleniyor. Ayrıca ÖSYM tercih kılavuzunda yer alan 12 Kuzey Kıbrıs, 4 Azerbaycan üniversitesi ile 5 yurtdışı üniversite olmak üzere toplam 21 Türkiye dışı üniversite taban puanları listede yer alıyor.

Taban Puanlar ve Kontenjanlar

Üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları kadar önemli olan bir diğer konu da programların kontenjanları. Özellikle vakıf üniversitelerin burslu ya da indirimli öğrenci kontenjanlarını detaylıca incelemek gerekiyor.

Üniversite Taban Puanları 2020

2020 taban puanı için önemli bir konuda lisans bölümlerini tercih etmek için gereken puan barajının 170’ indirilmiş olmadı. Pandemi nedeni ile sadece 2020 yılında geçerli olmak üzere 180 olan baraj puanı bu yıl 170 olarak uygulanacak. Bu değişikliğin 2020 taban puanları ile boş kalan kontenjanları etkilemesi oldukça muhtemel.

GencizBiz sitesinde yer alan taban puanları üniversite, bölüm, şehir ve puan türü gibi çeşitli listeler halinde incelemek için tıklayın: https://gencizbiz.org/taban-puanlar-2020/











