Üniversite Tercihlerinde Pandemi Neleri Değiştrecek?

2020 yılında yapılacak YKS sınavına sayılı günler kala, öğrencilerin ve velilerin kafasında tercihler şekillenmeye başladı. Yıl boyu geçen zorlu hazırlık sürecinde aklında çeşitli üniversite ve bölümler olan aileler, pandemi sürecinde geçirilen süre sonrasında tercihlerde yönelim değişiklikler ortaya çıkıyor.

Sağlık alanında çalışanların kahramanlaştığı pandemi dönemiyle birlikte sağlık bölümlerine talebin artması bekleniyor. Tıp bölümündeki kontenjan doluluğu ve yüksek puan sebebiyle daha çok hemşirelik, paramedik gibi bölümlerin daha çok talep göreceği düşünülüyor. Sağlık dışındaki alanlarda ise online ticarete olan ilginin öğrencilerde bu ve etkileyen alanlara ilgi doğuracağı düşünülüyor. Bu noktada e-ticarete yönelik çok fazla bölüm olmaması ise öğrencileri farklı arayışlara sürüklüyor.

Her dönem olduğu gibi işletme bölümü, endüstri mühendisliği , bilgisayar mühendisliği gibi bölümler popülerliğini koruyor. Türkiye’deki bütün üniversiteleri ve bölümleri listeleyen Neredeoku.com ’da okulların puanları, sıralamaları, özellikleri, fiyatları öğrencilerin bulabileceği şekilde hizmete sunuldu. Öğrenciler, istedikleri bölümlere buradan ulaşarak vakıf üniversitelerinden ücret teklifi alabiliyorlar.

Öğrenci ve velilerin kafasında olan en belirgin soru; mesleki alan olarak aynı özellikleri gösterip isim olarak değişiklik gösteren bölümlerin farklılığıyla ilgili oluyor. Bu noktada yakın zamanda YÖK tarafından bölüm isimleri konusunda bir standardizasyon yapılarak mesleki alanın daha net belirlenmesi bekleniyor.

Pandemi sürecinin hemen bitimine denk gelen YKS sonrası üniversite tercihlerinde bu sürecin etki bıraktığı öğrencilerin farklı seçeneklere yönelmesi bekleniyor. Üniversitelerin çok fazla bölüm olmasına rağmen adayların daha fazla kabul edebileceği online alanda farklı bölüm çalışmalarını önümüzdeki dönemde yaparak 2021 yılı için hazırlayacağı öngörülüyor. Ayırca Türkiye’de son dönemde çok konuşulan oyun programlama ve oyun alanında yeni bölümlerin yakın zamanda açılması sürpriz olmayacaktır.