Üniversiteler tatil edildi öğrenciler terminallere akın etti

Üniversitelerin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesinin ardından, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı.

Üniversiteler tatil edildi öğrenciler terminallere akın etti
13 Mart 2020 Cuma 11:41

İlk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren bir hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edileceğinin açıklanmasıyla, tatili memleketlerinde geçirmek isteyen Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, otobüs firmalarına akın etti. Öğrenciler, firmaların şehirlerarası otobüs terminalindeki yazıhanelerinin önünde bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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