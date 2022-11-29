Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 11 kişi alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarından Sistem Programcısı, Çözümleyici, Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Büro Personeli ve Destek Personeli unvanlarından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak olup ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 29 Kasım tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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