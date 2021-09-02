Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 kişi alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'na 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere sözleşmeli 3 Büro Personeli 1 Destek Personeli alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



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