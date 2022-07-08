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Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 8 kişi alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alacak

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 8 kişi alacak
08 Temmuz 2022 Cuma 09:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2'nci maddenin fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme ile ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular, 18.07.2022 / 29.07.2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08.30-17.30) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı - Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır.

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