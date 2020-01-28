Üniversitelerden fay üzerinde inceleme

Elazığ depreminin ardından 4 üniversiteden bir araya gelen bilim insanları, bölgeye giderek fay üzerinde inceleme başlattı.

Üniversitelerden fay üzerinde inceleme
28 Ocak 2020 Salı 10:49

Elazığ Sivrice'de cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem üzerine, daha önce Doğu Anadolu Fayı üzerinde çalışma yapıp uyarıda bulunan bilim adamları tekrar bölgeye gitti. Bilim insanları fayın kırılmasıyla oluşan yarıklarda inceleme yapıyor.

Proje 2014'ten beri yürütülüyor

Doğu Anadolu Fayı, Palu ve Pütürge bölümleri üzerinde 2014 yılından beri devam eden proje kapsamında yapılan çalışmaları, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden bilim insanları birlikte yürütüyor. Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından projeyi yürüten ekip, Elazığ'a giderek Doğu Anadolu Fayı'nda alan araştırmasına başladı.

Alanda fotoğraflar çekildi

Deprem sonrası saha çalışmalarına Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği  Öğretim Elemanı Dr. Mehmet Köküm, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleri Prof. Dr. H. Serdar Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi. Cengiz Zabcı ve Araştırma Görevlisi Müge Yazıcı katıldı. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi saha çalışmaları kapsamında, 25 adet GPS noktasından veri topluyor. Çalışmalar esnasında çekilen fotoğraflarda, depremle ilişkili yüzey deformasyonları, heyelanlar ve kaya düşmeleri olduğu görülüyor. Oluşan yarıklarda özel cihazlar ile ölçüm ve incelemeler yapılıyor.

Etiketler; #deprem #elazığ
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