Üniversiteli genç kız pencereden düştü, polis sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'nde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili o sırada evde bulunan iki polis memuru ve bir kişi gözaltına alındı. Çağlar'ın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen polis memuru A.A., ilk ifadesinde kız arkadaşıyla tartıştığını ve daha sonra da Çağlar'ın pencereden atladığını ileri sürdü

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru arkadaşı A.A. ile birlikte, polis olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti. Burada, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin penceresinden düştü. Sedefnur Çağlar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Çağlar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis memurları A.A. ile O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş, gözaltına alındı. A.A. ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur’un cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü.

O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağıya baktıklarında genç kızı yerde gördüklerini söyledi.

DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Bu arada, daha önce Sedefnur Çağlar'ın intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.