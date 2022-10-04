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Üniversiteye 10 kişi alınacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 10 kişi alınacak
04 Ekim 2022 Salı 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alımı yapacaktır.

 


İlan için başvurular 18 Ekim 2022 tarihine kadar sürecektir.


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