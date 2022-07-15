İZMİR'DE ENGELSİZ MÜZE!
İZMİR'DE ENGELSİZ MÜZE!
0
ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ESKİ EŞİ HAYATINI KAYBETTİ
0
CAN DOSTLARA ÖZEL BAKIM!
CAN DOSTLARA ÖZEL BAKIM!
0
ESHOT KENDİ YEDEK PARÇASINI ÜRETİYOR
ESHOT KENDİ YEDEK PARÇASINI ÜRETİYOR
0
banner776

Üniversiteye 10 kişi alınacak

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Üniversiteye 10 kişi alınacak
15 Temmuz 2022 Cuma 10:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; ilandaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; tabloda belirtilen puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 5 katı kadar da yedek aday KPSS puan sıralamasına göre belirlenecektir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
35 taşınmaz satışa çıkıyor
Sonraki Haber
Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
Trabzon'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Trabzon'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
0
Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
0
35 taşınmaz satışa çıkıyor
35 taşınmaz satışa çıkıyor
0
Tatilciler çekildi geriye izmarit kirliliği kaldı!
Tatilciler çekildi geriye izmarit kirliliği kaldı!
0
Kedi ve köpekler artık vitrinden değil katalogdan satılacak!
Kedi ve köpekler artık vitrinden değil katalogdan satılacak!
0
Sağlık çalışanlarını şiddetten böyle korudular!
Sağlık çalışanlarını şiddetten böyle korudular!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.