Üniversiteye 107 personel alınacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 107 personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi birimlerinde ve hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 107 (yüz yedi) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 11 Ocak 2022 tarihi ile başladı ve başvuruların bu tarihden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.

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