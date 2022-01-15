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Üniversiteye 107 personel alınacak

Harran Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 107 personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 107 personel alınacak
15 Ocak 2022 Cumartesi 09:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Harran Üniversitesi birimlerinde ve hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına  göre  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Kararnameye  ekli  28/06/2007  tarihli  ve  26566  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  ilanda belirtilen   pozisyonlarda   toplam   107   (yüz   yedi)   adet   (özel   bütçeden)   sözleşmeli   personel alınacaktır.

İlan için başvurular 11 Ocak 2022 tarihi ile başladı ve başvuruların bu tarihden itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.

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