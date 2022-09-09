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Üniversiteye 13 sözleşmeli personel alınacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 13 sözleşmeli personel alınacak
09 Eylül 2022 Cuma 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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