Üniversiteye 177 kişi alınacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, 177 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

Başvurular 15.03.2023 tarihinde başlayacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

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