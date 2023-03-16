Üniversiteye 177 kişi alınacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, 177 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Üniversiteye 177 kişi alınacak
16 Mart 2023 Perşembe 10:11

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacaktır.

Başvurular 15.03.2023 tarihinde başlayacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.

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