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Üniversiteye 18 personel alınacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 18 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 18 personel alınacak
22 Haziran 2022 Çarşamba 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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