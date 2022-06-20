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Üniversiteye 18 personel alınacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 18 personel alınacak
20 Haziran 2022 Pazartesi 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balıkesir Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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