Üniversiteye 25 kişi alınacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 13 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 27 Temmuz 2022 tarihinde son bulacaktır.



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