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Üniversiteye 271 kişi alınacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 271 kişi alınacak
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:19

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Merkez / İlçe birimleri ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerimize (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 271 (ikiyüzyetmişbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

İlan için başvurular 6 Haziran 2022 ile 20 Haziren 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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