Üniversiteye 316 personel alınacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 316 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 316 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak olup 15 gün sürecektir.



Detaylı bilgi için tıklayınız.