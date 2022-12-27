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Üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak
27 Aralık 2022 Salı 09:56

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muş Alparslan Üniversitesi'ne ilanda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 27 Aralık 2022 tarihi ile 10 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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