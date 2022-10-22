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Üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, 33 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Üniversiteye 33 öğretim üyesi alınacak
22 Ekim 2022 Cumartesi 11:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre ilanda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 21 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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