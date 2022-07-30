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Üniversiteye 36 kişi alınacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 36 sözleşmeli personel alımı yapacak

Üniversiteye 36 kişi alınacak
30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başlayan başvurular 12 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.


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